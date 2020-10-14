STAT: Zafer

HAKEMLER: Celal Bayraklı, Cihad Buyurgan, Recep Güneş

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 5'inci haftasında evinde konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 yenildi.

28'inci dakikada gelişen Kocaelispor atağında sağ kanattan Benhur'un ceza alanına taşıdığı pozisyonda ceza alanında topla buluşan Yiğit Ali'nin vuruşunda top savunmaya da çarparak ağlara gitti: 0-1.47'nci dakikada gelişen Afyonspor atağında Ferit'in pasında ceza alanında topla buluşan Nazmi, güzel bir vuruş yaptı ancak top kale direğinin dibinden auta gitti. 90+2'nci dakikada gelişen Afyonspor atağında sağ kanattan yüklenen Yavuz Selim Tek, ceza alanı girişinde, penaltı noktasındaki Aykut'a pasını aktardı. Aykut kaleye şık bir vuruş yaptı ancak kaleci son anda kornere çeldi.

Maçı Kocaelispor 1-0 kazandı.