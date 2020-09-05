Son dakika... Kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı - Son Dakika

Kontrol altına alınan orman yangını tekrar başladı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Yangın yeniden başladı.

İlçeye bağlı YeniKöy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile 2 helikopter, 40 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Yangın tekrar başladı.