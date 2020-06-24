Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.
Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ilk sabah namazı, kentteki tarihi Yakutiye Camisi'nde eda edildi.
Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.