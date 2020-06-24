Son Dakika | Koronavirüs önlemlerinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

Son Dakika | Koronavirüs önlemlerinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Gelen son dakika haberine göre Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Bayburt'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ilk sabah namazı, kentteki tarihi Yakutiye Camisi'nde eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Koronavirüs önlemlerinin ardından cemaatle ilk sabah namazı kılındı - Son Dakika

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