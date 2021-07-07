Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Panama devlet başkanları, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesini kınadı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haiti Cumhuriyeti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Ölümüne neden olan şiddet eylemini güçlü bir şekilde kınıyoruz. Ailesine ve kardeş Haiti halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo da Twitter hesabından, saldırıya tepki göstererek, "Panama, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yapılan suikastı kınıyor. Ailesi ve Haiti halkı ile dayanışma halindeyiz. Panama, Haiti'nin toplumsal barışını sağlaması ve demokratik kurumlarının yeniden tesis edilmesi için birlik çağrısında bulunuyor." dedi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader de sosyal medya hesabından, Haiti halkına ve Moise'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesinden üzüntü duyuyoruz ve kınıyoruz. Bu suç, Haiti'nin ve bölgenin demokratik düzenini rencide etti." ifadesine yer verdi.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, evine silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Moise'nin saldırıda yaralanan ve hastaneye kaldırılan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.