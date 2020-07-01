Son dakika kültür sanat: Edirne'de 1. Geleneksel Çocuk Şenliği - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Edirne'de 1. Geleneksel Çocuk Şenliği

Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" sloganıyla 1. Geleneksel Çocuk Şenliği düzenlendi.

Edirne'de "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" sloganıyla 1. Geleneksel Çocuk Şenliği düzenlendi.

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Edirne Belediyesi ve Edirne İnsan Hak Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince Kent Ormanı'nda ortaklaşa düzenlenen etkinliğe çoğu ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada bugün mutlu ve sevinçli oldukları bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirtti.

"Bir çocuk gülerse dünya güler." diyen Başkan Gürkan, çocukların geleceğin teminatı olduklarını vurguladı.

İnsanlığın ortak değeri çocukların, toplumların ve milletlerin göz bebeği olduğunu anlatan Gürkan, "Hepimizin göz bebeği olan çocuklarımıza böylesine değerli bir gün yaşatan İHH ve Belediye çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Paylaştıkça sıkıntıları azaltıp sevinçleri ve mutlulukları çoğaltırız. Bugün de bunu yaşıyoruz. Çocuklarımızla, evlatlarımızla elimizden geleni yüreğimizden taşanı paylaşıyoruz. Hem de hiçbir çocuğu ayırmadan, senin-benim çocuğum demeden. Burada sen-ben yok. Biz varız. Edirne var." dedi.

İHH İnsani Yardım Derneği Edirne Şubesi Başkanı Abdülkadir Akdi ise dünyada kötülüğü yok edemeyeceklerini fakat iyiliği çoğaltabileceklerini söyledi.

"Bir çocuk gülerse dünya güler." diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Akdi, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Edirne İHH Kadın Kolları Başkanı Yasemin Öztoprak da özellikle yetim çocuklar için farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından oyunlar oynayarak müzik eşliğinde eğlenen çocuklara hediyeler verildi.

Etkinliğe Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Altındal, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve çocuklar katıldı.

Edirne Belediyesi, Edirne, İHH, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:53 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Edirne'de 1. Geleneksel Çocuk Şenliği - Son Dakika

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