Son dakika! Kurban Bayramı için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Son dakika! Kurban Bayramı için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi

11.07.2022 19:43
Son dakika! Kurban Bayramı için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi

Gelen son dakika haberine göre Kurban Bayramı çalışmaları için Togo'ya giden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı çalışmaları için Togo'ya giden İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA muhabirinin Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğinden edindiği bilgiye göre, Kurban Bayramı çalışmaları çerçevesinde Togo'da bulunan İHH gönüllüleri dün saat 23.00 sularında başkent Lome'ye 160 kilometre uzaklıktaki Atakpame şehri yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazada Resul Çerezoğlu ve Ercan Ersoy'un yanı sıra tercümanlık yapan Togo vatandaşı İbrahim Chabane hayatını kaybetti, araçta bulunan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın ise yaralandı.

İlk müdahalesi Atakpama Şehir Hastanesi'nde yapılan yaralılar daha sonra Lome'deki Biasa Kliniği'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika! Kurban Bayramı için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Kurban Bayramı için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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