Kazada Resul Çerezoğlu ve Ercan Ersoy'un yanı sıra tercümanlık yapan Togo vatandaşı İbrahim Chabane hayatını kaybetti, araçta bulunan Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın ise yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kurban Bayramı için Togo'da bulunan İHH ekibi trafik kazası geçirdi - Son Dakika

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