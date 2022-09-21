KUŞADASI'DA TARİHİ MAVİ KÖŞK YANGINDA KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika
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KUŞADASI'DA TARİHİ MAVİ KÖŞK YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

21.09.2022 18:17

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, atıl durumdaki tarihi Mavi Köşk'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, atıl durumdaki tarihi Mavi Köşk'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Hacıfeyzullah Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan atıl durumdaki tarihi Mavi Köşk'te saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Köşkten yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı köşkün yakınında oturan vatandaş uyarılarak evlerinden tahliye edildi. Bu sırada köşke yakın bir evin bahçesinde bağlı olan köpek ise vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak köşkün ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren müdahalesi ile yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Köşk tamamen yanarak küle dönerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kuşadası, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUŞADASI'DA TARİHİ MAVİ KÖŞK YANGINDA KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

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