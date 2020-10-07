Son dakika haberleri... Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ERZURUM - Erzurum'un Aziziye tabyalarında kuyuya düşen bir tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurum'un tarihi yerlerinden biri olan Aziziye tabyalarındaki bir kuyuya tilki düştü. Tabyaları ziyarete giden vatandaşlar kuyuda tilki olduğunu görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Tilkinin düştüğü kuyuya gelen itfaiye ekipleri ise kuyunun başına bir düzenek kurdu. Daha sonra düzeneği kullanarak tilkiyi yukarıya çıkaran ekipler tilkinin zarar görüp görmediğini anlamak için vücudunu kontrol etti. Bir sorunu olmadığı anlaşılan sevimli tilki doğal ortamına geri bırakıldı.