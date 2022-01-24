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Lady Gaga gibi isimleri giydiren Fransız modacı Mugler hayatını kaybetti - Son Dakika

Lady Gaga gibi isimleri giydiren Fransız modacı Mugler hayatını kaybetti

24.01.2022 12:55
Lady Gaga gibi isimleri giydiren Fransız modacı Mugler hayatını kaybetti

Lady Gaga ve Beyonce gibi sanatçılara tasarımlar hazırlayan ünlü Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler hayatını kaybetti.

Lady Gaga ve Beyonce gibi sanatçılara tasarımlar hazırlayan ünlü Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler hayatını kaybetti.

73 yaşındaki Fransız moda tasarımcısı Thierry Mugler, 1940'lar ve 50'lerin ihtişamından ilham alan geniş omuzlu ve keskin dikişli tasarımlarıyla biliniyordu. Angel ve Alien parfüm markalarının da sahibi olan Mugler, dün menajerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre doğal nedenlerle hayatını kaybetti. Mugler'ın tasarımları David Bowie ve Lady Gaga gibi yıldızlar tarafından giyilirken, ayrıca ünlü tasarımcı Beyonce için birçok sahne kostümü hazırlamıştı. Mugler'ın en ünlü tasarımı ise 2019 yılında Met Gala'da Kim Kardashian için hazırladığı "ıslak elbise" olmuştu.

"HER ZAMAN ÖZLENECEKSİN"

Ünlü modacı Mugler'in sevenleri vefatının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Şarkıcı Beyonce, web sitesinde yayımladığı mesajda, "Huzur içinde uyu Thierry Mugler" ifadesini kullandı. Model Irina Shayk ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mugler ile fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken gitti. Her zaman özleneceksin" dedi. ^

(İHA)

Lady Gaga gibi isimleri giydiren Fransız modacı Mugler hayatını kaybetti

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Thierry Mugler, Lady Gaga, Beyonce, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lady Gaga gibi isimleri giydiren Fransız modacı Mugler hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lady Gaga gibi isimleri giydiren Fransız modacı Mugler hayatını kaybetti - Son Dakika
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