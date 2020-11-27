Son dakika! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27.11.2020 08:47
Son dakika! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberler... BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 691, Meksika'da 645, Arjantin'de 227, Kolombiya'da 159, Peru'da 58, Şili'de 97 ve Ekvador'da 28 yaşamını yitirdi

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 691 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 171 bin 460'a, 37 bin 614 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 204 bin 22'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 229 bin 267 vaka ve 41 bin 773 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 528 bin 599 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 645 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 8 bin 107 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 104 bin 242'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 78 bin 594'e, iyileşenlerin sayısı da 803 bin 581'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 227 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 37 bin 941'e, 9 bin 43 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 399 bin 431'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 226 bin 662 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe giren ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 159 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 36 bin 19'a çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 496 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 280 bin 487'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 181 bin 753'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi ve 1888 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 956 bin 347'ye, can kaybı 35 bin 785'e, iyileşenlerin sayısı 887 bin 19'a yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 97 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 235'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1570 artışla 545 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısı 521 bin 247'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 316'ya yükseldi.

Vaka sayısının 908 artarak 188 bin 138'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 164 bin 9 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Meksika, Peru, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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