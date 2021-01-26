Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

26.01.2021 07:47
Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 627, Meksika'da 659, Arjantin'de 208, Kolombiya'da 373, Şili'de ve Bolivya'da 66'şar kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 627 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 217 bin 664'e, 26 bin 816 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 871 bin 393'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 702 bin 294 vaka ve 51 bin 556 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 709 bin 602'ye ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 659 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 521 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 150 bin 273'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 771 bin 740'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 335 bin 876'ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 208 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 47 bin 34'e, 7 bin 578 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 874 bin 801'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 666 bin 527 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 373 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 51 bin 747'ye çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 261 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 27 bin 746'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 849 bin 194'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 66 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 999'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 68 artışla 703 bin 178'e, iyileşenlerin sayısı 658 bin 324'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti ve 1781 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 202 bin 818'e, virüse bağlı can kaybı 10 bin 51'e, sağlığına kavuşanların sayısı 151 bin 469'a çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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