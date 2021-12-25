Son dakika: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ekonomik krizden çıkmak için 6-7 yıl gerektiğini belirtti - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin içinde bulunduğu krizden çıkması için 6-7 yıla ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Avn, ülkede 2 yıldır devam eden ve işsizlik ve yoksulluk oranlarında rekor seviyelerin görüldüğü krizle ilgili yerel bir televizyon kanalına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, "Lübnan'da değişim olacağı kesindir ve bu hem fikri hem de pratik düzeyde olacaktır çünkü biz bu sonuca hırsızlık, yolsuzluk, sistemdeki yanlışlık ve başarısızlık nedeniyle geldik. Bu da değişimi zorunlu kılmaktadır ama bunun için 6-7 yıla ihtiyacımız var." dedi.

Ülkede 2019'dan bu yana devam eden ekonomik kriz nedeniyle Lübnan yerel para biriminin dolar karşısındaki değer kaybı her geçen gün artıyor.

Halihazırda, Lübnan Merkez Bankasına göre 1 dolar 1500 Lübnan lirasından işlem görürken karaborsada ise bu miktar 27 bin liraya kadar ulaşıyor.