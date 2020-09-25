Malatya'nın Darende ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İsa Şavlug (32) yönetimindeki 16 PZ 485 plakalı minibüs, Hulusi Efendi Caddesi'nde karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 HC 436 plakalı pikapla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan Şavlug, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika