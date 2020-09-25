Son dakika! Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İsa Şavlug (32) yönetimindeki 16 PZ 485 plakalı minibüs, Hulusi Efendi Caddesi'nde karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 HC 436 plakalı pikapla çarpıştı.

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