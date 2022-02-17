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Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

17.02.2022 10:04
Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberi... Malatya'da polis tarafından düzenlenen 5 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından düzenlenen 5 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında muhtelif zaman dilimlerinde üçü kent merkezinde olmak üzere Darende ve Kale ilçelerinde 5 ayrı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda bin 113 adet yeşil reçeteye tabi hap, 53.59 gram metamfetamin, 6.48 gram skunk, 18 kilo 688 gram esrar, 15 adet extacy, 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 77 adet gümrük kaçağı sigara,70 adet fişek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 22 kişi gözaltına alınırken, polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltında tutulan 19 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama
Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama - Son Dakika
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