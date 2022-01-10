Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Beyharmanı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Doğru (71) yönetimindeki 35 PMS 71 plakalı traktör, tarla yolunda devrildi.
Sürücü İbrahim Doğru, traktörün altında kaldı.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Traktörün altından çıkarılan İbrahim Doğru, sağlık ekibince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Doğru, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika