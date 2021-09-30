Son dakika... Manisa jandarmadan motosiklet sürücülerine sıkı denetim - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ölümlü ve yaralamalı motosiklet kazalarını en aza indirmek amacıyla Salihli ilçesinde motosikletlere yönelik sıkı denetim yaptı.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla, Salihli'de gerçekleştirilen denetime, 3 jandarma motosikletli trafik timi, 2 jandarma motosikletli asayiş timi, 2 jandarma trafik timi, 2 jandarma asayiş timi olmak üzere 9 tim, 26 personel katıldı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan koordinesinde gerçekleştirilen denetimde 282 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Kask takmamak ve tescil belgesiz araç kullanmak olmak üzere toplam 28 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 9'u buluntu, 1'i sigortasız ve 2'si çalıntı olmak üzere toplam 12 motosiklet trafikten men edildi. Trafikten men edilen motosikletler ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Denetimde bakaya suçundan aranan 1 kişi ile çalıntı motosiklet kullanan 2 sürücüye ise işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler tarafından 574 yol kullanıcısına "güvenli sürüş kuralları" konusunda bilgilendirme yapıldı. - MANİSA