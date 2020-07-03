Son dakika... Mardin Devlet Hastanesinde diz protez ameliyatı gerçekleştirildi - Son Dakika

Mardin Devlet Hastanesinde, 40 yaşındaki bir hastaya kısmi diz protezi ameliyatı yapıldı.

Dizindeki ağrılar sebebiyle hastaneye başvuran Ravşan Altay'a Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Uzmanları Dr. Jotyar Ali ve Dr. Caner Çitak tarafından kısmi diz protezi ameliyatı yapıldı.

Sağlığına kavuşan Altay, kısa sürede uygulanan tedavi ile yürüyerek taburcu edildi.

Ameliyatla ilgili açıklama yapan Dr. Caner Çitak, bu tür vakaların il dışını sevk etmek yerine ameliyatlarını burada rahatça yapmalarını sağlamak için ellerinden gelen bütün gayretleri sarf ettiklerini belirtti.

Çitak, bu imkanları sağlayan Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.