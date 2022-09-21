Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı

21.09.2022 16:37

Marmaris'te devam eden yangında feci bir olay yaşandı. Yangını söndürmek için havalanan Rusya'ya ait helikopter Denizli'de düştü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından fark edildi.

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.

Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı

2 ÖLÜ, 5 YARALI

Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2'si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Ayrıca, helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2'nci pilot Egor Turkov, mühendis Aleksandr Iakovlev, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgıı Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi.

Son Dakika! Marmaris'teki yangını söndürmek için havalanan Rusya'ya ait helikopter düştü: 1 öldü, 4 yaralı

DENİZLİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Diğer yandan Denizli ValisiAli Fuat Atik de yangın nedeniyle açıklamalarda bulundu. Atik, helikopterin Çardak ilçesi yakınlarında düştüğünü ve ekiplerin acil olarak bölgeye yönlendirildiğini ifade etti. Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Marmaris'teki yangını söndürmek için havalanan Rusya'ya ait helikopter düştü: 1 öldü, 4 yaralı

BELEDİYE BAŞKANI DA OLAY YERİNDE

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapacağız." diye konuştu.

YANGINLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, "21.09.2022 saat 12.00 sıralarında Yalancıboğaz adaağzı mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde M.Y. isimli şahsa ait arı kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında yanmış ateş közleri olduğu, arı kovanlarının ormana bitişik olduğu, yangının başladığı noktada herhangi bir elektrik kablosunun geçmediği belirlendi. Yapılan mülakatta yangının arı kovanlarına on metre mesafede bir anda çıktığını, rüzgarın etkisi ile bir anda hızla dağın eteklerine ulaştığını, kendisinin yakmadığını beyan etmiştir. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

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SON DAKİKA: Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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