Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonra tüm öğrenciler ve öğretmenler okullarımıza dönmek temennisindeyiz.

Son dakika! Yüz yüze eğitimin devam ettiği okullar bugün bir haftalık ara tatile giriyor. Artan vakalar nedeniyle tatilden sonra eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Ziya Selçuk "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi.

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