Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi

06.01.2023 10:07
Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi

Bursa'da 20 Nisan 2022'de cezaevi personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 1 infaz koruma memurunun şehit olduğu terör saldırısının azmettiricisi olduğu tespit edilen MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz, Suriye'nin Haseke bölgesinde MİT tarafından yapılan operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Genel Sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ü, düzenlendiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

BURSA'DAKİ SALDIRININ DA AZMETTİRİCİSİYDİ

Başta Bursa/Mudanya'da 20 Nisan 2022'de, İnfaz Koruma Memurlarını taşıyan servis aracına yönelik gerçekleştirilen eylem ve son olarak 16 Ağustos 2022'de sınır hattımızda askerlerimize yönelik gerçekleştirilen roketli saldırıların bizzat azmettiricisi ve planlayıcısı konumunda bulunan Zeki Gürbüz, MİT tarafından etkisiz hale getirilecekler listesinin ön sıralarında yer almaktaydı.

2013'TE YUNANİSTAN TARAFINDAN SALIVERİLDİ

Zeki Gürbüz, MLKP'nin silahlı aparatı FESK sorumlusu olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008 yılında örgütün Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildi. İtalya'ya gitmek üzere 2012 yılında Türkiye'den illegal yollarla çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat ayında Yunanistan'da yakalanarak cezaevine konuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gürbüz'ün iade edilmesi taleplerine karşın Yunanistan tarafından iade edilmeyip 2013 Nisan'da denetimli serbestlikle salıverildi.

ÖRGÜTÜN SURİYE SORUMLUSU OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Zeki Gürbüz 2013'te Yunanistan'dan Irak'a, akabinde Suriye'ye geçerek tekrar MLKP'de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı. Gürbüz, MLKP askeri kanat sorumlusu iken, Suriye eski sorumlusu Baran Serhat kod Bayram Namaz'ın Mart 2019'da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi. Gürbüz, 2020'den itibaren kurulan MLKP Suriye Yürütme Komitesi Sekreteri ve Askeri Alan Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca, örgütün para/finans kaynaklarını da yöneten Gürbüz, tüm alanlara para transferi gerçekleştirmekteydi.

MİT'TEN NOKTA OPERASYON

Suriye'de örgüte sızan saha ajanları tarafından takip edilen Gürbüz, MİT tarafından Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR
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'2023 Ortadoğu'da ve Türk dış politikasında Suriye yılı olabilir' '2023 Ortadoğu'da ve Türk dış politikasında Suriye yılı olabilir' MİT, MLKP Suriye genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi MİT, MLKP Suriye genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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SON DAKİKA: Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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