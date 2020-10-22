Son dakika! Motorun altına gizlenmiş 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Takip edilen otomobil Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Narkotik polislerinin otomobilde yaptığı aramada aracın motor kısmının alt bölümüne gizlenmiş 2 kilo toz esrar ele geçirildi. Şüpheli D.A polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok