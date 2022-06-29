Motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı - Son Dakika
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Motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı

29.06.2022 12:14

Motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı Orhangazi-Bursa Karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı

BURSA - Orhangazi- Bursa Karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kaza yapan motosiklet ise ters döndü.

Kaza Orhangazi-Bursa Karayolu Gedelek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yusuf K. idaresindeki 16 RBM 50 plakalı motosiklet Bursa istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, Gedelek kavşağını geçtikten sonra önünde seyir halinde olan Kadir T. idaresindeki 16 AOF 950 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Motosiklet ters döndü sürücü savruldu

Kazada motosikletten savrulan sürücü Yusuf K. Yaralandı. Motosiklet ise ters dönerek kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı - Son Dakika

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