MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DİKKATİ YAVRU KEDİYİ ÖLÜMDEN KURTARDI; O ANLAR KAMERADA

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, otomobilin tekerleğine sıkışan yavru kedi, motosiklet sürücüsünün dikkati sonucu kurtarıldı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Çiğli'nin Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarında sürücüler yeşil ışığın yanmasını beklerken, motosiklet sürücüsü Hüseyin Harman (23), 34 AİB 115 plakalı otomobilden yavru kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine Harman, otomobil sürücüsüne durumu anlattı ve hareket etmeyip motoru durdurmasını istedi. Ardından Harman, kedinin sol arka tekerleğe sıkıştığını tespit etti ve kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde; Harman'ın, otomobil sürücüsünü uyardıktan sonra kediyi kurtardığı anlar yer aldı. (DHA)