Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), 22-24 Eylül 2020 tarihleri arasında 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans online ve pandemi ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde yüz yüze yapılacak.

20 ülke ve 90 üniversiteden yaklaşık 150 katılımcının olacağı 3. Uluslararası Fiziksel Kimya ve Fonksiyonel Malzemeler Konferansı'nda yaklaşık 200 sözlü ve poster bildiri yer alacak.

Konferansın online kısımları MTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden yapılacak.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da açılış konuşması yapacağı konferans hakkında değerlendirmelerine yer verilen Konferansın Onursal Başkanı ve Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, konferansı organize eden öğretim üyesi Doç. Dr. Bayram Gündüz ve ekibini tebrik etti.