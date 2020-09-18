Son Dakika: Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan muhtar yaşamını yitirdi.

Kavakarası Mahallesi Muhtarı Beyhan Ceylan (52), traktörle Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan yol çalışması için ağaç kesiminin olduğu bölgeye giderken aracın kontrolünü kaybetti.

Ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Ceylan'ın cenazesi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.