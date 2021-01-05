Son dakika! Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi - Son Dakika

Son dakika! Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi

05.01.2021 17:10
Son dakika! Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi, System.String[]

Son dakika haberi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen geziye davet edilen muhtarlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesis ve hizmet alanlarının bulunduğu sosyal ve kültürel birimleri inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen geziye davet edilen muhtarlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesis ve hizmet alanlarının bulunduğu sosyal ve kültürel birimleri inceledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı mahalle muhtarlarına yönelik bir gezi düzenledi. Anayurt ve Yüzakı Caddelerinin yanı sıra Vahap Küçük Hayır Çarşısı, Üstat Hüsamettin Yıldırım Millet Kütüphanesi, Kent Müzesi, Vefa Konağı, Yeni İtfaiye binasını gezen muhtarlar son olarak Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la bir araya geldiler.

Gezi programının çok olumlu olduğunu belirten muhtarlar; Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında çok güzel hizmetler yaptığını, Malatyalıların her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetler ile vatandaşların gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu, halkın gönlüne dokunan bu güzel hizmetlerin hayata geçirilmesinde emek sahibi olan Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini vurguladılar.

Gezi sonrası muhtarları kabul eden Başkan Gürkan, "Muhtarlarımızın böyle bir programla hizmet ve yatırımlarımızı gezmeleri ve yapılan hizmetlerle ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler almaları bizleri mutlu etmiştir. Muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili istek ve taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletirken gönüllülük esasına göre hiçbir karşılık beklemeden ifa etmekteler. Muhtarlarımız vatandaşlarımız ile bizler arasında köprü görevi görmekteler. Vatandaşların taleplerini bizlere iletirken bizlerle birlikte mesai harcayarak bu taleplerin takipçisi olmaktalar. Muhtarlarımızın görüş ve fikirleri bizler için önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki yatırımlarımızın yanında sosyal ve kültürel yatırımlara da büyük önem vermekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Vahap Küçük Hayır Çarşısı'nı hizmete hazır hale getirdik. Yaşlılarımız için Vefa Konağı hizmet verirken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için Üstat Hüsamettin Yıldırım Millet Kıraathanesini hizmete sunduk. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın geleceğine yönelik yatırım ve hizmetlerimiz artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı farklı gruplara ve STK'lara yönelik yaptığı geziyi diğer muhtarlar ve STK'larla devam ettirecek. - MALATYA

Son dakika! Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi
Son dakika! Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi
Son dakika! Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Organize, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli arasında samimi diyalog: Rahmetle geldik Fatih Karagümrük Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi transfer etti 41 yaşındaki vatandaş, yedinci kattan atlayarak yaşamına son verdi Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız Son Dakika! Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'sorunları çözelim' mesajı: Görüşmelerden yanayız         
16:59
Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor Formula 1 pilotu Verstappen, Kvyat'ın eski sevgilisi Kelly Piquet ile aşk yaşıyor         
16:42
Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar için büyük fırsat! Hayalleri krediyle gerçek olacak         
16:28
Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
15:55
Ankara'da dibi görünen barajlarda 110 günlük su kaldı Ankara'da dibi görünen barajlarda 110 günlük su kaldı         
15:33
Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı         
14:02
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi Kırşehir'deki vahşette yürek burkan sözler: Oğluma 'sakın gitme' dedim, beni dinlemedi         
12:42
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 17:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Muhtarlar, tesis ve yatırımları gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei