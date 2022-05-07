Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

07.05.2022 16:38

Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandıNİĞDE Niğde'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

NİĞDE Niğde'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Niğde- Ankara otoyolunda meydana gelen kazada O.Ş yönetimindeki 34 ED 9970 plakalı otomobil seyir halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü O.Ş. ile birlikte H.Ş., Z.Ş. ve M.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet devrildi: 2 yaralı

Öte yandan merkeze bağlı Yeşilburç köyü yolunda meydana gelen kazada ise; O.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü O.K. ile birlikte M.D. ve M.T. yaralandı. yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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