Son dakika! Norveç'te bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Norveç'te bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

25.06.2022 10:53
Son dakika! Norveç'te bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Norveç'in başkenti Oslo'da günün erken saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'da günün erken saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay, Oslo'da LGBT'lilerin uğrak mekanı olarak bilinen bir barın çıkışında meydana geldi.

Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, elinde çanta taşıyan bir adamın bara yaklaştığını ve daha sonra çantadan çıkardığı silahla ateş etmeye başladığını ifade etti.

Emniyet sözcüsü Tore Barstad, saldırının failinin yakalandığını ve olayla ilgili başka şüphelinin bulunmadığına inandıklarını aktardı.

Öte yandan saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ancak "terör saldırısı" olma ihtimalinin değerlendirildiği kaydedildi.

Saldırıdan sonra Oslo'da bugün yapılacak "LGBT Onur Yürüyüşü" iptal edildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gece Oslo'daki London Pub'ın önünde gerçekleşen silahlı saldırı, masum insanlara yönelik acımasız ve derinden sarsıcı bir saldırıydı." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı Norveç'te gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı ALG Spor'un Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turundaki rakibi Brann oldu ALG Spor'un Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. turundaki rakibi Brann oldu
Kaynak: AA

Norveç, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Norveç'te bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 10:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Norveç'te bar çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement