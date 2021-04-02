Son dakika... ODTÜ'nün YFYİ Hızlandırma Programı finalinde, 13 girişimci ekip bir dizi destekten yararlanmaya hak kazandı - Son Dakika

Son dakika... ODTÜ'nün YFYİ Hızlandırma Programı finalinde, 13 girişimci ekip bir dizi destekten yararlanmaya hak kazandı

02.04.2021 16:07
Son dakika... ODTÜ'nün YFYİ Hızlandırma Programı finalinde, 13 girişimci ekip bir dizi destekten yararlanmaya hak kazandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından 16'ncısı düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Hızlandırma Programı'nın finalinde 13 girişimci ekip teknoloji odaklı projeleriyle, bir dizi destekten yararlanmaya hak kazandı.

ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından 16'ncısı düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Hızlandırma Programı'nın finalinde 13 girişimci ekip teknoloji odaklı projeleriyle, bir dizi destekten yararlanmaya hak kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen YFYİ Hızlandırma Programı etkinliğinin 16'ncısı bu yıl yapıldı. Programa 40 girişimci ekip kabul edildi ve program kapsamında girişimcilere 10 hafta eğitim ve mentörlük hizmeti sunuldu.

Buna göre 27 girişimci ekip programı tamamladı, 19 girişimci ekip ise finalde sahneye çıkıp projelerini tanıtmaya hak kazandı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ve Youtube'dan canlı yayınlanan final etkinliğinde, 19 girişimci ekip, kendilerine verilen süre içerisinde projelerini anlattı. Ekiplerden 13'ü hem ODTÜ Teknokent hem de iş ortakları tarafından sağlanan çeşitli desteklere erişme fırsatı yakaladı.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında YFYİ'nin 16 yıldır ana sponsorluğunu üstlenen Elginkan Vakfı tarafından verilen "Elginkan Vakfı Büyük Ödülü"nü diyabete bağlı göz hastalıklarının erken teşhisi için yapay zeka çözümleri üretilmesini sağlayan yazılım tasarımıyla Vivente, "Elginkan Vakfı Uluslararası Program Ödülü"nü ise sanal gerçeklik teknolojisi ile göz sağlığı hizmetlerini bir araya getiren dijital sağlık girişimi tasarımıyla "Oculera" ekipleri aldı.

"ODTÜ Teknokent Uluslararasılaşma Ödülü"ne ise Bionova, Porion, Sweephy ve HETES ekipleri hak kazandı.

"Onedio Reklam Desteği Özel Ödülü" Case Future, Favor, Magfi ve WeeKiddo, Koç Sistem Özel Ödülü Sweephy, OSTİM Ödülü İyiMakina ve TEB Ödülü Optio ekiplerine verildi.

Yurt dışındaki hızlandırıcı programları için maddi destek

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar, etkinlikte yaptığı konuşmada, ODTÜ Teknokent'in 2001'den beri Türkiye'de girişimciliğin gelişmesi noktasında ön kuluçka, kuluçka, iş geliştirme, yatırım ve hızlandırma programlarıyla girişimciliği desteklediğini belirtti.

Bu programların en köklülerinden YFYİ'nin 2005'ten beri Türkiye'de 2 binin üzerinde kişinin istihdam edildiği 250'den fazla şirketin kurulmasına destek olduğunu bildiren Alemdar, "ODTÜ Teknokent olarak girişimcilerin büyümelerini desteklemek anlamında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması konusunda girişimlerimizi başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Projelerini tanıtan 19 girişimci ekibin ODTÜ Teknokent'in bir parçası olduğunu vurgulayan Alemdar, "ODTÜ Teknokent olarak 4 girişimcimizi 'Uluslararasılaşma Ödülü' ile ödüllendirdik. Uluslararasılaşma Ödülü alan girişimcilerimizin, belirleyecekleri yurt dışındaki hızlandırıcı programlarına katılmalarına maddi olarak destek olacağımız gibi bu programlarda başarılı olmaları için mentörlük ve eğitim anlamında da destek olacağız." dedi.

Öte yandan etkinlikte "Sağlığı Tasarlayanlar", "Yenilik Yaratanlar" ve "İş Dünyasına Yön Verenler" panelleri düzenlendi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Teknokent, Youtube, Kongre, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika... ODTÜ'nün YFYİ Hızlandırma Programı finalinde, 13 girişimci ekip bir dizi destekten yararlanmaya hak kazandı - Son Dakika


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