Son dakika... Öğretmenler söyledikleri türküye çektikleri kliple sağlıkçılara destek verdi - Son Dakika

Son dakika... Öğretmenler söyledikleri türküye çektikleri kliple sağlıkçılara destek verdi

14.01.2021 11:07
Son dakika... Öğretmenler söyledikleri türküye çektikleri kliple sağlıkçılara destek verdi, System.String[]

Son dakika haberi... Trabzon'un Maçka ilçesinde bir grup öğretmen, "Divane aşık gibi" türküsünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için seslendirerek, klip çekti.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir grup öğretmen, "Divane aşık gibi" türküsünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için seslendirerek, klip çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde hazırlanan "Sağlık için çal" ismi verilen çalışmada yer alan 4 müzik öğretmeninin seslendirdiği türkünün klibi, yaklaşık 5 dakikadan oluşuyor.

Klibin giriş kısmında "Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı, sağlık için çal" ifadesi yer alırken, ilçedeki hastanelerin görüntüleriyle, hastanede Kovid-19 ile mücadele eden sağlıkçıların fotoğraflarına da yer verildi.

Öğretmenler, ilçenin ve evlerinin çeşitli bölümlerinde türküyü seslendirirken, "Evde kal ve eğitim ordusundan sağlık ordusuna beraber daha güçlüyüz" mesajları verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içerisinde bulunulan salgının eşi benzeri görülmemiş bir süreç olduğunu söyledi.

Topal, salgın sürecinin tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "İlim irfan ordusu olarak bu süreçte yoğun emek sarf ederek yorgun düşen sağlıkçılarımıza, bir nebze olsun moral olmak, öğretmen arkadaşlarımızla beraber onların yükünü hafifletebilmek belki de duygularına tercüman olabilmek adına klip hazırladık." dedi.

Topal, insan hayatının her aşamasında yer alan sağlıkçılara vefa anlamında bu çalışmayı yaptıklarını anlatarak, "Doğa için çal diye bir proje vardı. Biz de ondan etkilendik. İçinde bulunduğumuz süreçte de tek tek sağlıkçılarımızı kaybetmeye başladık. Belki onun tesiriyle birlikte biz de 'Doğa için çal' projesini 'Sağlık için çal' diyerek sağlıkçılarımıza vefamızı göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Türküye klip çekme düşüncesini meslektaşlarıyla paylaştığında olumlu tepkiler aldığını dile getiren Topal, öğretmenlerin birbirlerine destek olarak çalışmayı hazırladıklarını söyledi.

Klibin hazırlanma aşamasının 15 gün sürdüğünü belirten Topal, "Uzaktan eğitim sürecinde olduğumuz için arkadaşlarımız çalışmalarını uzaktan yaptı. Hazırlanma aşamasında epeyce sıkıntılar çektik. Ama sonuçta güzel bir ürün ortaya çıktı. Arkadaşlarımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Klipte yer alanlardan ilçede müzik öğretmeni olarak görev yapan Tuğba Balcı, projeyi öğrendiğinde çok heyecanlandığını vurgulayarak, "Yaşadığımız durum içerisinde sağlık çalışanları en ağır yükü göğüslüyorlar. Müzik öğretmeni olarak da en büyük desteği şarkı söyleyerek verebilirdim. Çünkü duyguları en güzel aktaran şey müzik. Bizde bunu kullanarak, bir duygu aktarımı yaparak, moral verdik." diye konuştu.

Balcı, bir araya gelemedikleri için teknolojiyi kullanarak çalıştıklarını söyledi, "Birbirimize destek olarak bu işi başardığımızı düşünüyorum. Zaman zaman yaptığımız kayıtları silip tekrar tekrar çekimler yaptık." bilgisini paylaştı.

Hisarcık, Trabzon, Milli, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Öğretmenler söyledikleri türküye çektikleri kliple sağlıkçılara destek verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Yardım etmek istedikleri anketörler tarafından dolandırıldılar İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Son Dakika: Hastanelerde koronavirüs aşılaması başladı! İlk etapta Türkiye'de 1 milyon sağlık çalışanı aşılanacak
2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu 2020'de yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
11:48
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım unutulmadı: Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir         
11:25
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
TOBB'dan bankalara çağrı: Faizleri kolayca artırma alışkanlığınıza son verin TOBB'dan bankalara çağrı: Faizleri kolayca artırma alışkanlığınıza son verin         
10:03
Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin Yunanistan'ın en büyük askeri araç firması resmen İsrailli şirketin         
09:43
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu Sesini beğenmediği kadın hayranının sevgilisinden tehdit mesajları alan Rafet El Roman savcılığa koştu         
08:45
Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar Kara saplanan tırdan 20 ton yiyecek yağmaladılar         
08:32
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü Kızıyla birlikte kaza yapan kadın, şokun etkisiyle kocasının da araçta olduğunu düşündü         
05:05
Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon Ev hanımları üzerinden sahte altınları piyasaya süren çeteye operasyon         
02:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 40 il için kar yağışı uyarısı         
18:56
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 12:15:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Öğretmenler söyledikleri türküye çektikleri kliple sağlıkçılara destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei