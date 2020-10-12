Son dakika... Öldürülen Özgür Duran'ın annesi Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyor - Son Dakika

Son dakika... Öldürülen Özgür Duran'ın annesi Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyor

12.10.2020 20:14
Son dakika... Öldürülen Özgür Duran'ın annesi Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyor, System.String[]

Son dakika haber: KONYA'da, Kadir Şeker tarafından sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülerek kalbinden bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner Duran, "Suriyeli şahit vardı, bizim son umudumuz ondaydı.

KONYA'da, Kadir Şeker tarafından sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülerek kalbinden bıçaklanarak öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner Duran, "Suriyeli şahit vardı, bizim son umudumuz ondaydı. Dinlenmesini istiyordum. Onun dinlenmesine uygun görmediler. Ben muhakkak onun dinlenmesini istiyorum" dedi.

Olay, 5 Şubat akşamı, Konya Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYORSoruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Şeker'in yargılanmasına, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.'KİMSEYE SESİMİ DUYURAMADIM'Oğlunu kaybedeli 254 gün olduğunu söyleyen anne Mübeyyen Güner Duran, "254 gündür yanan benim. Bir başka oğlan evladıydı. Parkta kadına şiddet diyerek yola çıktılar ama öyle bir şey yoktu. Yine söylüyorum darp olayı filan söz konusu değildir. Benim oğlum kadına şiddete karşıydı. Benim oğlum ne yaptıysa kendisine yaptı. 254 gündür yanan benim. Kimseye sesini duyuramayan benim" dedi.'SURİYELİ ŞAHİDİN DİNLENMESİNİ İSTİYORUM'Suriyeli şahidin muhakkak dinlenmesini istediklerini ifade eden anne Duran, "Suriyeli şahit vardı, bizim son umudumuz ondaydı. Dinlenmesini istiyordum. Onun da dinlenmesini uygun görmediler. Ben muhakkak onun dinlenmesini istiyorum. Çok şey değişebilir. Çocuğuma tampon yapan, kurtarmaya çalışan o Suriyeli vatandaştır. İfadesinde de belirtmiş zaten, 'Çok uğraştım ama kurtaramadım.' Çok uğraşmış" diye konuştu.'NEREDE VİCDANI'Suriyeli şahit oğlu Özgür Duran'ı kurtarmak için çaba harcarken Kadir Şeker'in elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrılarak evine gittiğini belirten anne Mübeyyen Güner Duran, "Nerede bunun insafı, vicdanı, nerede bunun iyi aile çocuğu, nerede? Dönüp bir yardım etmesi gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Kazayla bile olsa, istemeyerek bile olsa sonuçta bir ölüme sebebiyet vermiş olsa bile, dönüp yardım etmesi gerekiyordu. Bu resmen ölüme sebebiyet vermektir" diye konuştu.'ÖLENE KADAR DAVANIN ARKASINDA DURACAĞIM'Hak edenin cezasını bulmasını istediklerini dile getiren anne Duran, "Adalete sığınıyorum. Allah'ın adaleti büyüktür. Suriyeli şahidin muhakkak dinlenmesini istiyorum. Dinlenmeden de bir karar verilmesini istemiyorum. Gerekirse hakime savcıya yalvaracağım. Duruşmasına da katılacağım. Ölene kadar da bu davanın arkasında duracağım. İnşallah 14 Ekim'de yapılacak duruşmaya Suriyeli şahit de gelir. Sırf onun dinlenmesi için geçen duruşma ertelendi" dedi.'ADİL YARGILAMA İSTİYORUZ'Ağabeyi Özgür Duran'ın 254 gün önce öldürüldüğünü belirten Remzi Duran, "254 gündür biz de yaşamıyoruz. Ben önceden ağabeyime gider sarılırdım, şimdi mezarına gidip sarılıyorum. 22 Ocak'ta ağabeyimle görüştüğümde 'Seninle görüşeceğiz Paşam' dedi. Ama göremeden öldürüldü. Ben onu gittim ceset torbasında aldım, tek başıma yıkadım. Adil yargılama istiyoruz" dedi.'SURİYELİ TANIK DİNLENMEDEN KARAR VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Suriyeli tanığın dinlenmesini istediklerini söyleyen Remzi Duran, "Suriyeli tanık dinlenmeden karar verilmeye çalışılıyor, biz buna karşıyız. Biz buna itiraz da ettik. Biz Suriyeli tanığın muhakkak dinlenmesini istiyoruz" diye konuştu.


Son dakika... Öldürülen Özgür Duran'ın annesi Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyor
Son dakika... Öldürülen Özgür Duran'ın annesi Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Öldürülen Özgür Duran'ın annesi Suriyeli şahidin dinlenmesini istiyor - Son Dakika

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