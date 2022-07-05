İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü - Son Dakika

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