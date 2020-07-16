Son Dakika: Ordu sabana kadar nöbet tuttu - Son Dakika

Son Dakika: Ordu sabana kadar nöbet tuttu

Gelen son dakika haberine göre Ordu'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programında vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programla sabaha kadar nöbet tuttu.

Ordu'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programında vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programla sabaha kadar nöbet tuttu.

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Ordu Valiliğince düzenlenen anma programı, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mürsel Öztürk tarafından dua edildi. Protokol konuşmalarıyla devam eden programda bir konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, 15 Temmuz gecesi ülkede yeni bir devrin başladığını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara inin" çağrısı ile Türk milletinin gözünü kırpmadan, canını hiçe sayarak ülkenin değerlerine sahip çıktığını belirten Vali Sonel, "Bu aziz millet, gözünü kırpmadan canını hiçe sayarak ülkenin değerlerine sahip çıkmış ve alçak terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı, vatanını ve milletini seven askerimizin, polisimizin, güvenlik kuvvetlerimizin ve milletimizin de kahramanlığıyla en iyi cevabı vermiştir" diye konuştu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yaptığı konuşmada gurur ve kederin aynı anda yaşandığını ifade etti. 251 vatandaşın, rezalet bir kalkışmayla şehit olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Güler, milletin 4 yıl önceki rezaleti güzel bir mutluluğa, gurura çevirdiğini, dünyaya büyük bir ders verdiğini belirtti.


Güler, darbe kalkışmasını önleyen Türkiye'nin ezilmiş ve mazlum ülkelere örnek olduğunun altını çizerek, bu örneğin sadece vicdanla, ahlakla, erdemle ve inancın gereği davranışlarımıza ilaveten aynı zamanda çok çalışmakla gerçekleştirileceğine vurguladı.


Ordu Büyükşehir Beleyesi Sanat Galerisinde açılan "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Sergisi"nin gezilmesi ve Kent Orkestrası konserleriyle devam eden anma programı, 15 Temmuz Sancak Koşusu'na katılan sporcuların alana gelmesi, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Yenilmez tarafından sunulan "1071'den 15 Temmuz'a" adlı söyleşi programıyla devam etti.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programı, Yalı Camii'nde sabah namazının eda edilmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanlığının çorba ikramıyla son buldu. - ORDU

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Ordu sabana kadar nöbet tuttu - Son Dakika

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