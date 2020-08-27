Son Dakika: Orman yangını sonrası Kozan'da yaralar sarılıyor (2) - Son Dakika

EVLERİ ZARAR GÖRENLER İÇİN ÇADIR KURULUYOR

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan yangın, 3 gün süren müdahalenin ardından söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye gelen AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri, yangında evleri zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Vatandaşlar, kurulan çadırlara yerleştirilirken, temel gıda ihtiyaçlarının da giderildiği bildirildi.