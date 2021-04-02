Son Dakika | Ormanlık alanda 116 kök kenevir bitkisi ile yakalandı
02.04.2021 09:57
Edinilen son dakika haberine göre Kemer ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kenevir ekimi yapıldığı ihbarını alan Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi 116 kök kenevir bitkisi ile yakalandı.
Kemer ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kenevir ekimi yapıldığı ihbarını alan Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi 116 kök kenevir bitkisi ile yakalandı.
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı Kemer Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar neticesinde Beldibi Mahallesi Bahçecik mevkii ormanlık alana izinsiz kenevir ekimi yapıldığı tespiti yapıldı. Bahçecik mevki'inde düzenlenen operasyonda, H.T isimli şahıs 116 kök kenevir bitkisi ile birlikte yakalandı. Şüpheli H.T., gözaltına alındı. - ANTALYA
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