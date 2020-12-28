Son dakika: Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Yavuz Selim Sahası müjdesi Açıklaması

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yavuz Selim Sahası'nın yapılması kararının alındığını söyledi.

Genç, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ni ziyaretinde, Yavuz Selim Sahası'nın Trabzon'un simgelerinden biri olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirtti.

Yavuz Selim Sahası'nı sadece bir saha zemini olarak görmemeleri gerektiğini ifade eden Genç, şöyle konuştu:

"O nedenle 2014 seçimleri öncesi yaptığımız ziyaretlerde çok sıkça Yavuz Selim'in korunması yönünde talepler almıştık. O zamanki düşüncelerde Akyazı karşılığında sahanın olduğu yerin Toplu Konut İdaresine devredilmesi gündemdeydi. Proje hazırlıkları vardı bu noktada. Ama biz bu projenin karşısına elimizden gelen gayreti koyduk ve Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Cumhurbaşkanımız da, 'Kesinlikle bu alanı halkın soluklanabileceği bir alan olarak değerlendirin' dedi. Cumhurbaşkanımızın talimatı da bu noktada imdadımıza yetişti adeta."

Ardından Yavuz Selim Sahası'nın yaşaması konusundaki ısrararlarını Çevre ve Şehircilik Bakanına ilettiklerini ve geçen hafta TOKİ Başkanına ziyarette bulunduklarını anlatan Genç, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımızla da yaptık bu ziyareti ve Yavuz Selim Sahası'nın yapılması kararını orada aldırdık. Ardından ise şunun kararını verdik, Yavuz Selim Sahası'nı sembolik mi kullanacağız, yoksa orada yine aynı faaliyetler görülecek mi? Büyükşehir Belediyesi tarafından buz pateni pisti de yapılıyor orada. Sonra verdiğimiz karara göre Yavuz Selim'de sembolik olarak maçlarımız yapılacak ama nizami bir saha olacak burada. Trabzonspor'umuzun bir zaman tüneli şeklinde yarı müze tarzında o güzel anların yaşatıldığı bir sembolik mekan da olacak ayrıca. Amatör maçlarımız eski yoğunluğunda orada oynanmayacak ama yine maçlar oynanacak. Orada Yavuz Selim Sahası'nı koruduk, Avni Aker'den kalan sembolik bir tribünle beraber orası da yaşayacak. Bir kısım sportif ve festivale yönelik etkinlikler de orada yapılacak."

"Sümer'in ismini yaşatmak için gerekli adımları atacağız"

Ahmet Metin Genç, Özkan Sümer'in ismini yaşatmak için farklı projeler planladıklarını da vurgulayarak, "Tekrar hem şehrimize hem Maçka'mıza hem de Türkiye'mize başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Çok iyi hukukumuz olan bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Özkan Sümer birikimiyle donanımıyla birlikte sadece futbol bilginliğinin ötesinde entelektüel kimliğiyle birlikte bir Trabzon karakteridir. Birçok özelliğin birleştiği bir isim Özkan Sümer. Ben son belediye başkanı olduktan sonra birkaç kez sohbet etme fırsatım oldu ve çok keyif aldım. Bir düşünürdür Özkan Sümer aynı zamanda. Onun ismini yaşatmak için biz de gerekli adımları atacağız." dedi.

-"Abdullah hoca zor bir zamanda geldi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya güveninin tam olduğunu dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Abdullah Avcı hocanın önemli bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Size birden altyapıdan gelen oyuncu 20 milyon avro kazandırabiliyor. Onun için bu değerlerimize de sahip çıkmamız lazım. Abdullah hoca da gelir gelmez altyapıdan gençleri A takıma aldı ve altyapıya aynı gün ve saatte antrenman koydu. Umarım altyapıdan gelen yeni nesille birlikte bir harman oluşturarak, 8. şampiyonluğumuz da gelir. Abdullah hoca zor bir zamanda geldi. Bu tür tercihleri sezon başı yapılanmasında kullanmak gerekiyor aslında. Bir yapılanma, bir takım kurgusu ve bir sistem anlatıyor Abdullah Avcı. Bir sistem hocası, inşallah başarılı olur."