Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kavga ederek yaralanan 5 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kamil Kara Bulvarı'nda karşılaşan baba S.Ç. ile oğlu D.Ç ve gelini S.Ç. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

S.Ç'nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 5 kişi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Tedavisi tamamlanan 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından 15 bin 750 lira ceza kesildi.

Aile kavgası çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.