Kısık Sanayi Sitesi'nin yanındaki otluk alanda, bugün saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların da yardımıyla alevler, itfaiye ekipleri tarafından sanayi sitesine sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: SANAYİ SİTESİ YAKININDAKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Son Dakika

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