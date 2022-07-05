OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

05.07.2022 12:49

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necmi Yavuz (70), yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necmi Yavuz (70), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karasu yönüne giden Yusuf İ. yönetimindeki 54 E 7090 plakalı otomobil, yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Necmi Yavuz yönetimindeki motosiklete çarptı. Necmi Yavuz çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, otomobil ise refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Necmi Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı haber alıp gelen Necmi Yavuz'un yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemenin ardından Necmi Yavuz'un cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma, otomobil sürücüsü Yusuf İ.?yi ifadesini almak üzere jandarma komutanlığına götürdü.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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