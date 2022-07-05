İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Necmi Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı haber alıp gelen Necmi Yavuz'un yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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