Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Son dakika haberler: PENDİK'te polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA, System.String[]
PENDİK'te polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kullandıkları otomobil kaza yapınca yaya kaçan şüpheliler,  güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisin, şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, güven timlerinin şüphelenerek durdurmak istediği 34 BPN 204 plakalı otomobildekiler, polisin i'dur' htarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri kaçan şüpheli otomobilin plakasını telsizden bildirerek yardımcı ekipler çağrıldı. Kovalamaca sırasında şüphelilerin kullandığı otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası lastiği parçalanan otomobildekiler yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri çevrede kaçan şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bırakılan otomobilde yapılan ilk incelemelerde bir adet sahte plaka bulundu. Otomobil detaylı inceleme için  çağırılan çekici Çamçeşme Polis Merkezi'ne çekildi.

Bir görgü tanığı "Kaza olduğunu gördüm. Araç çarptı. Çarptıktan Sonra 3 kişinin indiğini, kaçarak uzaklaştığını gördüm. Peşinden de polis ekipleri geldi kovalamaca yaşandı. Araçta da ekstra plaka vardı" şeklinde konuştu. Polis ekipleri kaçan şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Polis ile yaşanan kovalamacada şüphelilerin kaza sonrası otomobilden inerek kaçması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Görüntü dökümü:

----------------------GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ-Araç kovalamaca anı-Şüphelilerin yaya olarak kaçması-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER-Röportaj -Otomobilin çekilmesi-Genel ve detay görüntü


- İstanbul
Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | PENDİK'TE 'DUR' İHTARINA UYMAYAN KAZA YAPINCA YAYA KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

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