Güneyce katliamının acısı dinmiyor - Son Dakika

Güneyce katliamının acısı dinmiyor

Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağı'nın eteğinde bulunan Güneyce köyünde 33 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Güneyce katliamının acısı dinmiyor, System.String[]

Şırnak merkeze bağlı Gabar Dağı'nın eteğinde bulunan Güneyce köyünde 33 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen köy baskınında şehit edilen 6'sı çocuk, 2'si hamile 12 kişinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor.

Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde, 33 yıl önce terör örgütü PKK'nın evlerine düzenlediği saldırıda, annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk, 2'si hamile kadın, 12 akrabası şehit edilen Şehmuz Güngör, her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor. Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987 yılında, terör örgütü PKK mensupları, Güngör ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda Rıfat Güngör (80), Emine Güngör (70), Sait Güngör (35), Behiye Güngör (32), Huhe Güngör (35), Hizne Güngör (34), Azime Güngör (15), Hülya Güngör (4), Abdulcebar Güngör (2), Sacide Güngör (2) ile hamile olan Narinç Güngör (33) ve Emine Güngör (19) karnında bebekleri ile şehit edildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, evden geriye kalan yıkık enkaza Türk bayrağı asıyor. Saldırının yaşandığı gün köyde olmadığını belirten Şehmuz Güngör, "Başlarında PKK'lı Şemdin Sakık'ın olduğu grup, gelip baskın düzenledi. Ailemizden 12 kişiyi katletti. Babam, annem, eşim, yengem, yeğenlerim, çoluk çocuk demeden 12 kişiyi katlettiler. İçlerinde 2 hamile kadın da vardı. 33 yıl geçti. Ben her yıl dönümünde buraya gelip bu kapıya, bu bayrağı asıyorum ve şehit olanları anıyorum. Bu bayrağı buraya asarak çoluk çocuğumuza da bir ders vermeyi amaçlıyoruz. Biz her zaman terör örgütünü lanetliyoruz. 33 yıl değil 50 yıl da geçse ömrüm olduğu sürece her yıl buraya gelip bu bayrağı buraya asacağım. Çünkü biz bu bayrağın altında, bu devletin içinde yaşıyoruz. Bu bayrağa bu devlete ihanet etmemek için, tek başımıza da olsak mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü bu bayrağın sahibi biziz. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti" dedi.

Teröristlerin, babası Rıfat Güngör'ü yanan evde diri diri ateşe verdiğini ifade eden Şehmuz Güngör, bu yaşatılanları unutmayacaklarını ifade ederek, "Teröristler evimizi ateşe verdi. Sonra babam sağken ateşin içine attılar. Onu unutmayacağım. Biz bu evi buraya yaparken yaşamak için yaptık ama terör örgütü yaşamamıza müsaade etmedi. Herkes bilsin ki bu terör örgütünü lanetliyoruz. Herhangi doğru bir iş yapmadılar, yapmayacaklar da. Terör örgütünün amacı milleti bu devlete düşman etmektir" diye konuştu.

Şehit Rıfat Güngör'ün yeğeni ve aynı zaman Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör de terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını ifade etti. Güngör, "O günü unutmamak için, o terör örgütüne bir tokat atmak için bugün buradayız. Terör Örgütü PKK o yıllarda çoluk çocuk demeden katliamlarını bir kez daha burada halkın önünde gerçekleştirdi. Çoluk çocuk demeden, yaşlı genç demeden bütün aileleri katlettiler. Amcam 80 yaşındaydı. Evin içinde canlı canlı yaktılar. Terör örgütünü lanetliyoruz. Kınıyoruz. Bunu bilsinler ki hiçbir zaman emellerine ulaşmayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın bu terörle mücadele konusunda kararlı olduklarını bir kez daha dünyaya göstermiş bulunmaktayız. Artık terör örgütü eskisi gibi katliamlar yapmaya fırsat bulamıyor. Artık görüldükleri yerde vuruluyorlar. Terör örgütü mutlaka bitecek. Artık bölgemizde huzur var, güven var terörle mücadelemizde kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Terör Örgütü, Kadın, Şehit, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güneyce katliamının acısı dinmiyor - Son Dakika

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