GAZİANTEP PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER, SURİYE'DE 13 YAŞINDAKİ İBRAHİM HALİL'İ TOP OYNARKEN KAÇIRDI - Son Dakika

GAZİANTEP PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER, SURİYE'DE 13 YAŞINDAKİ İBRAHİM HALİL'İ TOP OYNARKEN KAÇIRDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce geçen yıl düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da birçok aile, teröristler tarafından kaçırılan çocuklarının hayatından endişe ediyor.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce geçen yıl düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile PKK/ YPG işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da birçok aile, teröristler tarafından kaçırılan çocuklarının hayatından endişe ediyor. Teröristlerin işgali döneminde Tel Abyad'da baskı altında yaşadıklarını anlatan sivillerden Halil Hassan El Hüseyin, 13 yaşındaki oğlu İbrahim Halil'in 2018 yılı Ağustos ayında arkadaşları ile top oynadığı sırada teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Tel Abyad'da briket imalatı yapılan bir iş yerinde çalışan 2 çocuk babası Halil Hassan El Hüseyin'in 13 yaşındaki oğlu İbrahim Halil ve beraberindeki bazı arkadaşları, 2018 yılı Ağustos ayında arkadaşları ile top oynadığı sırada yanlarına kamyonetle gelen PKK/YPG'li teröristler tarafından kaçırıldı. Oğlunun teröristler tarafından alıkonulduğu haberini alan baba Halil Hassan El Hüseyin, tüm girişimlerine rağmen çocuğunun izine ulaşamadı. Teröristlerin hiçbir açıklama yapmadığı baba, terör örgütünün işgal ettiği bazı bölgelerdeki kamplarına gitmesine rağmen çocuğuna dair bilgiye ulaşamadığını söyledi. Çocuğunun peşine düştüğü için teröristler tarafından tehdit edildiğini dile getiren baba, 2 yılı aşkın süredir oğlunun hayatından endişe ettiğini kaydetti.

Teröristlerin işgal ettiği süreçte Tel Abyad ve diğer bölgelerde 13 yaşındaki oğlundan daha küçük yaştakiler de dahil olmak üzere çok sayıda kız ve erkek çocuğunu kaçırdığını ifade eden Halil Hassan El Hüseyin, "Bu çocuklar nerede, ne oldu kimse bilmiyor. Çünkü terör örgütü çocukları sadece kaçırıp götürüyor ve sonrasında peşine düşen ailelerine tek kelime açıklama yapmıyor. Çocuğunun peşine düşen aileleri de diğer çocuklarını öldürmek veya kendisini cezaevine atmakla tehdit ederek sindiriyordu" dedi.

Mahallede top oynadığı sırada arkadaşları ile kaçırılan çocuğunun Irak'ta terör örgütünün kamplarına götürüldüğü yönünde duyumlar aldığını anlatan gözü yaşlı baba şöyle dedi:

"Bunlar daha küçücük çocuk. Okulda, parkta, sokakta olmaları gereken yaştalar. Ancak, terör örgütü bunları sadece ailelerinden değil, okullarından, çocukluklarından ve geleceklerinden kopardı. Zorla kamplara götürüp silahlandırıyorlar. Birçok çocuğu da ailesini öldürmekle tehdit ederek yanlarında kalmaya mecbur bırakıyorlar. Bizi çocuklarımız, çocuklarımızı da bizimle tehdit ederek çaresiz bırakıyorlar. Bunların yaptığı hiçbir din, anlayış, ahlak ve insanlıkla bağdaşmıyor. Bizim 2 yılı aşkın süredir gözümüzden yaş eksik olmuyor. İbrahim Halil de inanıyorum ki bizim gibi gözyaşı döküyordur. Bu kadar çocuk ve ailelerinin ahı bunların yanına kalmaz. En büyük hayalimiz ve dileğimiz biran önce terör örgütünün alıkoyduğu çocukları bırakması."

Halil Hassan El Hüseyin, terör örgütünün işgalinin Barış Pınarı Harekatı ile sonlanmasının ardından Tel Abyad'da huzurun hakim olduğunu ve geçmişte kaçırılma korkusu ile ailelerinin dışarı çıkmasına izin vermediği çocukların gönül rahatlığıyla sokaklarda oynayabildiğine de dikkat çekerek Türkiye'ye teşekkür etti.

GAZİANTEP PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER, SURİYE'DE 13 YAŞINDAKİ İBRAHİM HALİL'İ TOP OYNARKEN KAÇIRDI

Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Halil, Telabyad, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 08:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER, SURİYE'DE 13 YAŞINDAKİ İBRAHİM HALİL'İ TOP OYNARKEN KAÇIRDI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Şehirler arası otobüs firmaları HES kodu olmayanlara bilet satamayacak Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Bilim insanları korkutan koronavirüs araştırmasını paylaştı: Virüs beyin hücrelerini öldürüyor Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme Erdoğan'dan Mütercimler'in "imam hatip" çıkışına yanıt: Müptezellere cevabımızı başarımızla ve sadakatimizle verdik ABD ve Venezuela arasında "casus" krizi! Petrol sahasında yakalandı, başkan Madura bizzat duyurdu Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar Arazi anlaşmazlığı yüzünden dayak yiyen şahıs, pompalı tüfekle geri dönüp 3 kişiyi vurdu
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! 15 senedir erkek yılanlarla bir araya gelmiyor ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! 15 senedir erkek yılanlarla bir araya gelmiyor         
11:46
Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu         
11:33
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende         
11:22
Türk firması, kapalı alanları ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten temizleyen cihaz geliştirdi Türk firması, kapalı alanları ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten temizleyen cihaz geliştirdi         
11:16
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Virüs kapmaktan korktuğu için hastane gitmedi, az kalsın böbreğinden oluyordu Virüs kapmaktan korktuğu için hastane gitmedi, az kalsın böbreğinden oluyordu         
11:03
Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan         
10:57
Son Dakika: Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:47
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Fiyatlar 10 güne kadar daha da yükselecek         
10:42
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesörü, baston olarak da kullanılabilen elektroşoklu cop tasarladı Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesörü, baston olarak da kullanılabilen elektroşoklu cop tasarladı         
09:51
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor         
08:55
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor         
08:42
Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada         
08:42
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü Öldüğü yönünde haberler çıkan oyuncu Özgür Ozan, iddiaları tiye aldı: Kral geri döndü         
08:23
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz         
23:36
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı         
21:19
İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi         
19:25
Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler         
19:24
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş         
16:24
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 14:45:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GAZİANTEP PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER, SURİYE'DE 13 YAŞINDAKİ İBRAHİM HALİL'İ TOP OYNARKEN KAÇIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei