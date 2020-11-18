Son Dakika | Polis memurunu şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika | Polis memurunu şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu

18.11.2020 17:11
Son Dakika | Polis memurunu şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu, System.String[]

Son dakika haber... Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaa sunuldu.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada, esasa ilişkin mütalaa sunuldu.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kalaycı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu, buna ilişkin sanık ve taraf avukatların beyanı alındı.

Ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.

Mütalaada, sanık Kalaycı'nın 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra da Ali Yavuz'a çarparak kaçtığı belirtildi.

Mütalaada, ihbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Metin'in Ankara- Çankırı Yolu Karyağdı mevkiinde aracı durdurmak için eliyle "dur" ihtarı yaptığı, bunu gören sanığın yavaşlamayıp yolun kenarına kaçan polisin üzerine aracı sürdüğü aktarıldı.

Bu anların güvenlik kameralarına yansıdığı, sanığın otomobili kasten Metin'in üzerine sürerek ölümüne neden olduğu kaydedilen mütalaada, olay yerinden kaçan sanığın, polis ekiplerince Pursaklar ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Mütalaada sanık Kalaycı'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 27 yıldan 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme, duruşmayı 23 Aralık'a erteledi.

Polis Memuru, Ankara, Akyurt, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Polis memurunu şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu - Son Dakika


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