Son Dakika: Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Hatay'a yaptığı yatırımlarla Hatay ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Hatay ilimizde son dönemde yapılan su yatırımlarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yapmış olduğu yazılı açıklamada, "Bu yatırımlarımız arasında bu yıl içinde hizmete aldığımız ve su tutmaya başlayan Reyhanlı Barajı temelden yaklaşık 31 metre yüksekliğe sahiptir. 480 milyon m su biriktirme hacmine sahip Baraj, Amik Ovası'nda yaklaşık 600 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Reyhanlı Barajı ayrıca 200 bin dekar alanın da taşkından korunmasını sağlayacaktır.

Reyhanlı Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tüm aşamaları ile tamamlanması sayesinde 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 500 Milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" ifadesini kullandı.

Diğer taraftan Hatay'ın en büyük projelerinden Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynakları arasında yer alan Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak olan; Davutlar Regülatörü ve İletim Kanalı Projesi İnşaatı işinde iletim kanalı ve regülatör inşaatının tamamlandığı kaydeden Yıldız şunları kaydetti:

" Saniyede 1534 metreküp ile Türkiye'nin en yüksek kapasiteli iletim kanalı olan Davutlar iletim kanalı ilimize ve ülkemize hayırlı olsun. Baraj ve Regülatörün toplam maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 840 Milyon TL dir.

Bu vesile ile farklı bir mutluluğumuzu da ifade etmek istiyorum. Reyhanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan oluşmaktadır. Bunun sonucunda ise göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oluşmaya başlamış durumdadır. Bölgemizde çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma Dernekleri'nin gözlemleri neticesinde elde ettikleri tespitlere göre Reyhanlı Barajı Hatay'ın "yeni kuş cenneti adayı" olarak görülmektedir. Arkadaşlarımızın tespitine göre sadece 1 saatlik kısa süreli gözlemde dahi 50'den fazla kuş türü gözlemlenmiştir. Özellikle göç mevsiminde, tam zamanlı gözlemlerde bu sayı katlanacaktır. Toplam sayıları bini bulan su kuşları; ak pelikanlar, balıkçıllar, bahriler, sumrular, kaşıkçılar ve birçok kuş türünün varlığı bizi çok mutlu etmiştir.

Hatay, göçmen kuşların güzergahında önemli bir yere sahip. Göçmen kuşlar, kısa süreli dinlenip, beslenerek, üremelerini temin eder ve yollarına devam ederler. Reyhanlı Barajı'nın su tutmaya başlaması ile bölgemizde kuş göç yolu canlanmaya başlamıştır. Baraj inşaatı devam ederken Barajın tamamlanmasıyla ilk birkaç yılın sonunda kuşların burayı mesken tutacağı, ilimizin yeniden kuş cenneti haline geleceği, en önemlisi de göç yolunun yeniden faal olması öngörülmekteydi. Son günlerde yapılan gözlemler bu öngörüleri haklı çıkarmaktadır. Bu alanda zaman içerisinde çok daha nadir türleri görebileceğimizi ve Hatay'a yeni bir "Kuş Cenneti" kazandıracağımızı inanıyoruz." - ANKARA