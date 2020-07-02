Son dakika! Rusya, "Avifavir" adlı korona virüs ilacını ihraç etmeye başladı - Son Dakika

Rusya yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "Avifavir" adlı ilacı ihraç etmeye başladı. Belarus, Avifavir alan ilk ülke oldu.



Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve HimRar şirketler grubu, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "Avifavir" ilacının ihracatına başladı. Avifavir ilacı, ilk olarak Belarus'a ihraç edildi. Rus doktorlar söz konusu ilacın korona virüs hastaları üzerinde oldukça etki oluşturduğunu iddia ediyor. Mayıs ayı sonunda klinik çalışmalarda etkinliğini kanıtlayan Avifavir, Sağlık Bakanlığı'nın tescil belgesini aldı ve Haziran ortasında Rusya'daki hastanelere gönderilmeye başlandı. Avifavir korona virüs enfeksiyonunun önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için kılavuz listesine dahil edilirken, dünya genelinde Covid-19'a karşı geliştirilmiş tescilli ilaçlardan biri oldu.



Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriev yaptığı açıklamada, "ABD yetkililerinin önümüzdeki aylarda üretilen Remdesivir ilacının neredeyse yüzde 100'ünü satın alma kararı ve dünya pazarında etkili ilaç sıkıntısı göz önüne alındığında Rusya korona virüsle mücadelede diğer ülkelere yardım etmeye ve Avifavir'in dış teslimatlarına başlamaya hazır" dedi. Dmitriev, "İlaç bir kaç kez daha ucuza mal olurken, tabletlerdeki bırakma şekli uygulamasını basitleştirerek korona virüs enfeksiyonunun erken aşamalarında tedaviye izin veriyor" şeklinde konuştu.



Şirket geçtiğimiz ayda 100 bin kutu Avifavir üretirken, Temmuz ayından itibaren aylık 300 bin kutu ilaç hazırlanması planlanıyor. - MOSKOVA