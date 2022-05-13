Son dakika! Rusya, Azovstal çelik fabrikasına hava saldırısını sürdürüyor - Son Dakika
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Son dakika! Rusya, Azovstal çelik fabrikasına hava saldırısını sürdürüyor

13.05.2022 14:24

Son dakika haberlerine göre - Rusya, Azovstal çelik fabrikasına hava saldırısını sürdürüyor Rus ordusu, Ukrayna'nın Mariupol kentinde direnişini sürdüren Ukraynalı askerlerin bulunduğu Azovstal çelik fabrikasına hava saldırılarına devam ediyor.

- Rusya, Azovstal çelik fabrikasına hava saldırısını sürdürüyor

MARIUPOL - Rus ordusu, Ukrayna'nın Mariupol kentinde direnişini sürdüren Ukraynalı askerlerin bulunduğu Azovstal çelik fabrikasına hava saldırılarına devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı 79. gününde devam ediyor. Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko, Rusya ordusunun Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikasına hava saldırılarının devam ettiğini belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Rus kuvvetlerinin Azovstal yakınlarındaki Ukrayna birliklerini engellediği, Mariupol'e topçu ve hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada, "Rus güçleri şehir üzerinde tam kontrol sağlamak ve Ukraynalı askerlerin direnişini bastırmak için stratejik havacılık kullanıyor. Yerel sakinlerin tahliyesi göz önüne alındığında yakın gelecekte saldırıların artması bekleniyor" uyarısında bulunuldu.

Azovstal, yaklaşık 2 aydır Rus güçlerinin bombardımanı altında.

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Kaynak: İHA

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