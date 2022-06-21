Son Dakika | Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika
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Son Dakika | Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

21.06.2022 19:31

Son dakika habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda, çatışmalar sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin anısına Ukrayna bayraklarından oluşan bir alan yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda, çatışmalar sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin anısına Ukrayna bayraklarından oluşan bir alan yapıldı. Ayrıca Kiev Belediye Meclisi Binası'na yetkililer tarafından, Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası'nda Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerlerin bırakılması çağrısı yapan "Azovstal Mariupol Savunucularına Özgürlük" pankartı asıldı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Son Dakika
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