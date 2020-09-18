BAKAN KOCA AŞININ KULLANILMAYA BAŞLANACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

İzmir 'de 6 il için değerlendirme toplantılarını tamamlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , aşının Türkiye 'de kullanılmaya başlanacağı tarih ile ilgili, Tahminim yılsonuna doğru aşıya erişim olacak" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunarak, pandemi döneminde İzmir'deki son durumu değerlendirmek üzere geldiği kentte temaslarını tamamladı. Bakan Koca, İzmir Halk Sağlığı Başkanlığı'nda İzmir, Manisa Denizli ve Uşak olmak üzere 6 il için il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, daire başkanları ve hastane başhekimleri ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, değerlendirme toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı. Basın açıklamasına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger , Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir , il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, daire başkanları ve hastane başhekimleri de katıldı. Türkiye'deki aşı denemeleriyle ilgili konuşan Bakan Koca, 'Aşı denemelerinin Türkiye'deki aşı denemelerinde özellikle dünyada şu an faz 3 çalışmasına gelmiş olan 9, uygulaması başlamış olan 6 aşı çalışması var. Bu çalışmaların 2 tanesi için Türkiye'de de izin verildi faz 3 çalışması için. Üçüncüsü için de Rusya 'da üretilen bir aşının müracaatı söz konusu. Burada temelde biz bir deneme yapmıyoruz. Aşı çalışmasında prekilinik çalışmalar yapılır, fare, maymun benzeri hayvan çalışması yapılır. Faz dönemleri insan üzerine yapılan çalışmaların olduğu dönemdir. Biri Faizer'in biri de Çin'in Sinovak çalışmasıydı. Bununla ilgili çalışmaları Bilim Kurulumuz yeterli gördü ve izin verdi. Biri Hacettepe'de başladı. 23 merkezde bu yapılıyor olacak. Başta bin 200 kişi üzerinde yapılıyor olacak, devamında 12 bin, 13 bin kişi üzerinde yapılması hedefleniyor. Tahminim yıl sonuna doğru aşılardan birine erişim olacak" ifadelerini kullandı."CAN KAYIPLARIMIZI DÜŞÜK SEVİYELERDE TUTMAYI BAŞARDIK"Türkiye'nin sağlık alt yapısının sınandığı dönem olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Türkiye özellikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımla kazandığı tecrübeli ve özverili sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav veriyor. Ülkemiz yerli üretim kapasitesi ile tüm dünyanın malzeme ve ilaca erişimde zorluklar yaşadığı bir dönemde öncelikle kendi ihtiyacını karşıladı. Sonra da 150'den fazla ülkeye yardımda bulunabildi. Tüm dünya hastalığın kesin tedavisi ve bağışıklık için yoğun bir arayış içindedir. Günümüze kadar umut veren çalışmalar olsa da Kesin bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. Ülkemiz kendi protokolünü geliştirmiştir. Erken başlanan ilaç tedavileri ve hastane bakımları sayesinde tedavi açısından en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu sayede can kayıplarımızı düşük seviyelerde tutmayı başardık. Sıkı tedbirlerle belirli seviyelere düşürdüğümüz rakamlar son aylarda tekrar yükselmeye başladı. Bazı illerde yer yer hızlı hasta artışından kaynaklanan sorunlar tespit ettik. Sıkıntı yaşatan illerimizle bizzat ilgilendim. Yatak, cihaz, malzeme, personel takviyesi yaparak kapasite artırımı sağladık" ifadelerini kullandı.İZMİR'DE YOĞUN BAKIM YATAK SAYISINA 48 İLAVEİzmir başta olmak üzere Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak illerindeki vaka artış oranlarını paylaşan Bakan Koca, 'İzmir'i merkez alarak Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Uşak illerimizin sağlık yöneticileri ile sağlık hizmetlerinin durumunu ve salgınla mücadelemizi değerlendirdik. Son ay İzmir'de vaka sayımızda yüzde 42 oranında artış varken, son haftada ise artış oranı yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son 1 haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 oranında düşüş görüyoruz. Manisa'da son 1 ayda yüzde 30 olan vaka artışı son 1 haftada stabil görünüyor. Muğla'da son bir ayda vaka sayımız stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görünüyor. Hasta yatak kapasitemiz ve yoğun bakım yataklarımızı değerlendirdiğimizde İzmir'de bugün erişkin yoğun bakım yatak sayımıza 48 yatak ilave ettik. İzmir'de erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 46. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 75. Solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 49" açıklamasında bulundu.DOLULUK ORANLARINI PAYLAŞTIİllerin yatak doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları ve solunum cihazı doluluk oranlarını aktaran Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: 'Aydın'da yatak doluluk oranımız yüzde 42, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 63, Solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 38. Ayrıca 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Manisa'da erişkin yatak doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66. Solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 32. Yoğun bakım yatak sayımıza 42 yatak ilave ediyoruz. Muğla'da erişkin yatak doluluk oranımız 43, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 59, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 60. Muğla'da yoğun bakım yatak sayımıza 32 yatak ilave ediyoruz. Uşak'ta erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 39, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 56, solunum cihazı doluluk oranı ise yüzde 17. Uşak'ta yoğun bakıma 20 tane yatak ilave ediyoruz. Denizli'de yatak doluluk oranımız yüzde 46, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 49. Denizli'ye 20 yoğun bakım yatak ilavesi yapıldı. Türkiye genelinde ise erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5 yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Genel anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İzmir'de son bir ayda filyasyon yapan ekibimizin sayısını 350'den 460'a çıkardık. Aydın'da 105 olan ekip sayımızı 130'a, Muğla'da 91 olan ekip sayımızı 120'ye çıkardık. Manisa'da 170'den 220 çıkardık. Uşak'ta 35'ten 55'e çıkarıyoruz. Denizli'de 165 olan ekip sayımızı 220'ye çıkardık.""SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HIRPALAYANLARI GÖRÜYORUZ"İzolasyonda kalmaları gereken kişilerin evlerinden çıkarak toplum içine karışmasının toplum sağlığını tehdit eden bir davranış olduğunu vurgulayan Bakan Koca, sağlık çalışanlarının olağanüstü bir gayret gösterdiğini de belirterek, 'Tespit edilen kişileri öğrenci yurtlarında izolasyona almaya başladık. İzmir için de benzer bir uygulama başladı. Toplumun sağlığı açısından bu kabul edilebilir bir durum değildir. Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Her yanlış hareketi ceza tehdidi ile önlemeyi istemiyoruz. Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayıncaya kadar birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Ağır hasta tanımına uyan, can kaybı ile sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bu neticede test sayılarımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu, hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur. Olağanüstü gayret gösteren sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Sağlık ordumuzun her mensubu bu konuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmektedir. Siz neler hissediyorsanız her gün bu mücadelede hayatlarını riske atanlar da sizinle aynı şeyleri hissediyor. Gerçeklerin isteklerden biraz da olsa farklı olduğunu kabul etmeliyiz. Hiçbir sağlık personeli kurtarmak için emek harcadığı hiçbir hastanın yitip gitmesini istemez. Biliniz ki ölen her hastamızla biz de bir parçamızı yitiriyoruz. Medyada çıkan bazı haberler nedeniyle bazı testleri yaptırmak, gerekmediği halde bazı ilaçları almak, gerekmediği halde hastaneye yatmak amacıyla başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarımıza ısrarda bulunan insanlar olduğunu görüyoruz. Yakınlarının can kaybı nedeniyle yoğun bakım basarak orada başka canları kurtarmaya çalışanları hırpalayanları cankurtaran malzemelere zarar verenleri de görüyoruz. Bu olaylar bizi yürekten incitiyor, şevkimizi kırıyor. Fedakarlığımızı sorgulatıyor" dedi."YÜZDE 80 VEYA 90 DOLULUĞU OLAN HİÇBİR İLİMİZ YOK"Turizmin koronavirüs vaka artışlarındaki etkisi hakkında da konuşan Bakan Koca, 'Bu bölgelerimizde çok yoğun insan hareketliliğin, turizm canlılığının olduğunu biliyoruz. Antalya dahil olmak üzere İzmir, Muğla bu illerimizde vaka artışının olmadığını görüyoruz. Bu kadar hareketliliğin olduğu dönemde bizim özellikle sağlık çalışanlarımızın, ordumuzun sahada ve dünyadan farklı olarak uyguladığı filyasyon dediğimiz iz takibini çok ciddi olarak takip ettiğini görüyoruz. Yoğun bakımlarda yer yer artışlar yapma kararı aldığımızı söyledim. Bu yüzde 80 veya 90 doluluğu olan hiçbir ilimiz yok. Bu yaz döneminde düşüşün ağırlıklı maske kullanımı, hasta temasıyla olmasıyla, virüsün geçmesiyle olduğunu bildiğimizden maske ile temasın mesafenin önlediğini görüyoruz. Bu illerimizde turizmin hareketli olduğu bölgelerde İzmir dahil olmak üzere şu an stabil döneme giriyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta vakaların düştüğünü görüyor olacağız. Muğla'da düştüğünü görüyoruz. Erken dönemde tedavinin başarılı sonuç verdiğini görüyoruz. Turizm amaçlı gelen vatandaşımızın kendi iline dönme dönemlerinde özellikle 1 haftayı daha hassasiyetle, teması azaltarak, biraz kendilerini izole etme çabası içinde olurlarsa faydalı olacağının altını çizme istiyorum" ifadelerini kullandı."BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ 2021'DE TAMAMLANACAK " Bayraklı Şehir Hastanesi 'nin açılış tarihini veren Bakan Koca, ?Salgın başlamadan önce yaşadığımız Elazığ depremi bir afet durumunda bu hastanelerin ne kadar önemli olduklarını anlamamız için vesile olmuştu. Her bir odası yoğun bakıma çevrilebilir bir yapının önemini koronavirüs nedeniyle herkes görüyor. Manisa'da şehir hastanesini geçtiğimiz yıl açmıştık. Yakın da İzmir, Bayraklı Şehir Hastanesi hizmete geçecek. Ege 'nin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak. Bu yatırımızı 2021'de tamamlayacağız" dedi."EĞİTİM SALGININ SEYRİNE GÖRE ŞEKİLLENECEK"

Eğitimde alınacak kararların salgının seyrine göre şekilleneceğini dile getiren Bakan Koca, ?Eğitimle ilgili daha önce de ilan edildiği şekilde 21 Eylül Pazartesi günü hazırlık ve 1.sınıfların eğitimi başlıyor. Nasıl bir eğitim süreci tedbir alınması gerektiği detaylandırıldı. 2+5 gün şeklinde bir uygulama önerisi yapılmıştı. 5 günlük zaman diliminde belirtilerin çıkma ihtimali düşünülerek şekillendirilmişti. 3 hafta sonrası dönem içinde daha önce kademeli geçişin olacağı ilan edilmişti. 3 hafta sonrası için salgının seyrine göre Bilim Kurulunun değerlendirilmesi olacak. O durumda salgının seyrine göre bunun duyurusu yapılmış olur" diye konuştu.