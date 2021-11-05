Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu yayınladı! İşte 5 Kasım Cuma günü vaka sayıları - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 193 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 228'den 198'e düştü. İyileşen hasta sayısı 32 bin 201 olurken toplam 361 bin 422 PCR testi yapıldı.

5 KASIM CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU

5 Kasım Cuma günü 361.422 kişiye test uygulanmıştır.

5 Kasım Cuma 361.422 kişiye uygulanan testten 28.193 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

5 Kasım Cuma günü 198 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

5 Kasım Cuma günü 32.201 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

4 KASIM PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU

4 Kasım Perşembe günü 362,832 kişiye test uygulanmıştır.

4 Kasım Perşembe 362,832 kişiye uygulanan testten 29,482 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

4 Kasım Perşembe günü 228 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

4 Kasım Perşembe günü 34,743 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

3 KASIM ÇARŞAMBA KORONAVİRÜS TABLOSU

3 Kasım Çarşamba günü 363,238 kişiye test uygulanmıştır.

3 Kasım Çarşamba 363,238 kişiye uygulanan testten 29,764kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

3 Kasım Çarşamba günü 246 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

3 Kasım Çarşamba günü 33.366 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

5 KASIM CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

5 Kasım 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 249.512.177(249 milyon 512 bin yüz yetmiş yedi) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.