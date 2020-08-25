Son dakika... Sağlık çalışanlarına 'iş kıyafeti' uyarısı (2) - Son Dakika

'TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN SAKINCALI'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlık personelinin iş yerinde giydiği kıyafeti ile evine ya da başka bir yere gitmemesi gerektiğini belirtti. Ceyhan, "Sağlık personelinin Covid-19 bölümünde çalışıyorsa iş kıyafetlerini mutlaka çıkarması, eve giderken dışarıya gideceği kıyafetin ayrı olup, o şekilde iş yerinden çıkması lazım. Yoksa günlük kıyafeti ile Covid-19 hastası ile temas etmek hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı ve ailesi açısından sakıncalıdır. Ben iş kıyafetleriyle dışarıya çıkıp toplu taşıma araçlarına binen sağlık personeli arkadaşlarımızın Covid-19 temaslı alanda çalıştığını düşünmüyorum" dedi.